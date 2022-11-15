15 Ноября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Бывший уральский силовик оштрафован на 100 тысяч за коррупцию

В уральском городе Серов вынесли приговор 23-летнему бывшему полицейскому. Его признали виновным в целом ряде коррупционных преступлений.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, фигурант работал на полицейском посту внутренней охраны спецчасти изолятора временного содержания местного МВД. Молодой человек незаконно передавал находящимся под стражей запрещенные предметы, получая за это деньги.

Расследование показало, что суммы перечислялись на банковскую карту его родственницы. За одну передачу силовик получал от 1 тысячи до 5,5 тысяч рублей.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, вывели "на чистую воду" этого нерадивого сотрудника ИВС сыщики из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области после тщательной проработки поступивших к ним оперативных сведений.

"С системой МВД после этого он раз и навсегда распрощался, так как был уволен по отрицательным мотивам, причем еще до возбуждения уголовного дела нашими коллегами из СКР", - отметил полковник Горелых.

Как уточнили Накануне.RU в Серовском районном суде, приговором бывшему силовику назначено 100 тысяч рублей штрафа с рассрочкой на 10 месяцев. Таким образом, он будет выплачивать по 10 тысяч в месяц.

Теги: Серов, полицейский, суд, штраф



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