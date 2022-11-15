В Иркутской области в совершившем жесткую посадку Ми-8 летели вахтовики

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале привел детали жесткой посадки вертолета Ми-8, которая произошла в Жигаловском районе, в 80 км от райцентра. Борт павиакомпании "Ангара".

"На борту – экипаж и вахтовики. Борт летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Экипаж по телефону вышел на связь. Погибших нет. К месту происшествия отправились спасатели", - написал Кобзев.

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