15 Ноября 2022
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Происшествия В России Иркутская область
Фото: Накануне.ru

В Иркутской области в совершившем жесткую посадку Ми-8 летели вахтовики

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале привел детали жесткой посадки вертолета Ми-8, которая произошла в Жигаловском районе, в 80 км от райцентра. Борт павиакомпании "Ангара".

"На борту – экипаж и вахтовики. Борт летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Экипаж по телефону вышел на связь. Погибших нет. К месту происшествия отправились спасатели", - написал Кобзев.

Информация будет обновляться.

Теги: Ми-8, Иркутская область, вертолет



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Ранее 15.11.2022 12:05 Мск В Иркутской области Ми-8 совершил аварийную посадку


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