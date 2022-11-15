16 ноября по Крымскому мосту закроют движение автомобильного транспорта

16 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщили в Минтрансе России.

"Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - отметили в ведомстве.

На 16 ноября запланирован очередной этап монтажа нового пролета на поврежденной, автомобильной части Крымского моста. До этого пролеты монтировались 8 и 11 ноября. В ходе работ пролет "надвигают" на нужное место. При этом используется поперечная надвижка, что позволяет устанавливать пролеты быстрее.

Ранее вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что работы по восстановлению автомобильного моста через Керченский пролив будут завершены до конца 2023 года.