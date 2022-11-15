15 Ноября 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В ДНР сообщили об освобождении населенного пункта Опытное

Освобожден населенный пункт Опытное на авдеевском направлении, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное", - говорится в сообщении ведомства.

11 ноября ВСУ бежали из поселка, прикрывавшего подходы к южной части авдеевского укрепрайона.

9 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил зачистку территории вокруг аэропорта Донецка. Отмечалось, что ее завершение позволит начать продвижение в направлении населенных пунктов Опытное и Водяное.

Теги: днр, опытное



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