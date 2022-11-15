В Прикамье ликвидировали крупный пожар на предприятии

В Чайковском сегодня утром произошел крупный пожар на заводе метизов и пилорамы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре в производственном здании, расположенном по ул Декабристов, поступило в 7.47 по местному времени. Пожарные прибыли на вызов уже через минуту.

"К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 34 человек личного состава и девять единиц техники. Время прибытия первого пожарно-спасательного подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю к месту пожара в 7.48. По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю было установлено, что происходит горение кровли производственного здания. Площадь пожара составила 200 кв м", - говорится в сообщении.

В 9.07 пожар был локализован, в 9.55 - ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания установят дознаватели.