15 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Bet_Noire / iStock / Getty Images

Большинство членов G20 в коммюнике осудили спецоперацию России на Украине

Большинство членов G20 осуждают спецоперацию России на Украине, сообщает газета Financial Times ссылкой на итоговый проект коммюнике "двадцатки".

В документе отмечается, что военные действия несут человеческие страдания и усугубляют имеющиеся проблемы в мировой экономике. Кроме того, в документе затронут и вопрос о недопустимости применения ядерного оружия, пишет Regnum.

По данным издания, лидеры G20 представят проект сегодня на заседании на саммите в Индонезии.

Между тем, агентство Киодо со ссылкой на источники сообщает, что финальный проект совместной декларации лидеров стран G20 содержит не только осуждение спецоперации России на Украине, но и положение о том, что ряд сторон высказывали несогласие с санкциями. Отмечается, что в случае, если декларация не будет принята, это станет первым подобным прецедентом с 2008 года.

Ранее газета The Daily Telegraph со ссылкой на европейских чиновников писала, что делегации Великобритании и Евросоюза на саммите G20 будут стремиться изолировать делегацию России и бойкотировать ее выступления.

Теги: G20, спецоперация, Украина



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