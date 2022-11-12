Великобритания и ЕС намерены добиваться изоляции России на саммите G20, - Telegraph

Делегации Великобритании и Евросоюза на саммите G20 будут стремиться изолировать делегацию России и бойкотировать ее выступления, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на европейских чиновников.

По их данным, таким образом ЕС и Великобритания хотят продемонстрировать осуждение мировым сообществом политики России относительно Украины.

Отмечается, что европейцы дадут российской делегации понять - любые переговоры должны проводиться "на условиях, приемлемых для Киева", пишет RT.

Напомним, Россию на саммите G20 будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин лично принял решение отказаться от поездки на саммит, сообщили в Кремле.