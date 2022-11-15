15 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

Зеленский выступил за обмен пленными с Россией по формуле "всех на всех"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести с Россией обмен пленными по формуле "всех на всех". Эту инициативу он озвучил в видеообращении к участникам саммита G20, который в эти дни проходит в Индонезии.

Также Зеленский в очередной раз озвучил условия, на которых могут начаться мирные переговоры между Москвой и Киевом. Он считает, что "настало время", когда конфликт с Россией "может быть остановлен". Впрочем, условия, которые он выдвигает, по-прежнему кажутся неприемлемыми для Москвы. Например, Зеленский потребовал вывода российских войск и восстановления территориальной целостности Украины.

Кроме того, Зеленский выступил за продление зерновой сделки после 19 ноября и предложил распространить ее на порты Николаевской области.

Теги: владимир зеленский, g20, обмен пленными, мирные переговоры



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