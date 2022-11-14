В Турции проходят переговоры между российской и американской делегациями, - "Ъ"

В Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Как стало известно изданию, в турецкую столицу прилетел директор СВР Сергей Нарышкин.

Ранее данная встреча публично не анонсировалась. Какие-либо подробности переговоров источник сообщить отказался.

Ранее в Кремле не стали комментировать публикацию The Wall Street Journal о том, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ведет конфиденциальные переговоры с российской стороной по Украине.