Российские регионы пересмотрели планы на празднование Нового года

Субъекты России меняют формат празднования Нового года и проведения каникул.

В Центральной России, Приволжье, на Урале, в Южном округе и Сибири сокращают расходы на запланированные ранее мероприятия и готовы отказаться от закупки новых украшений. Часть регионов планирует провести на новогодних площадках сбор благотворительных средств для поддержки мобилизованных россиян.

При этом детские праздники ни один из субъектов отменять не намерен. Как считает Общественная палата, отказываться от мероприятий в каникулы не стоит, но их нужно провести просто и без излишеств, сообщают "Известия".