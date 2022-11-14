«Время пересадки пассажиров сократилось на 30%». В Москве отчитались о новых объектах в ТПУ «Площадь трех вокзалов»

В Москве на станции метро «Комсомольская» для удобства пассажиров построят дополнительный выход, который соединят с реконструируемым в настоящее время транспортно-пересадочным узлом «Площадь трех вокзалов».По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, новый выход поможет разгрузить существующий вестибюль станции, который в часы пик перегружен из-за большого пассажиропотока с Ярославского и Ленинградского железнодорожных направлений.

Недавно Дептранс Москвы отчитывался о ходе ремонта самой станции и подуличных переходах, ведущих от всех трех вокзалов. К 2023 году в составе транспортного хаба появится станция МЦД-4. А в будущем рядом планируют построить вокзал для скоростных поездов «Москва – Санкт-Петербург». Соответственно пассажиропоток будет только расти. Ожидается, что он составит 600 тысяч пассажиров за день к 2027 году. Но уже сейчас, после того, как была создана удобная пешеходная связь между вокзалами и открылся новый вход на станцию «Комсомольская», время пересадки пассажиров сократилось на 30%.

Напомним, одна из задач ТПУ – грамотное распределение пассажиропотока между разными видами транспорта. При этом пересадка с одного вида транспорта на другой происходит без необходимости выходить на улицу. Это значительно сокращает время перемещения пассажиров по городу. В случае, если бы ТПУ «Площадь трех вокзалов» не стали реконструировать, в его подземной и наземной инфраструктуре начались бы столпотворения и давки, что сейчас можно наблюдать, например, на некоторых станциях метро Северной столицы по утрам и вечерам.

В Петербурге на данный момент не строится ни одного ТПУ, а многие станции метро работают на пределе пропускной способности. Например, по вечерам бывает непросто попасть в вестибюль станции «Василеостровская», которую ранее ремонтировали в 2015-2016 гг. О планах строительства второго вестибюля станции сообщалось неоднократно, однако произойдёт это не раньше, чем через семь лет. Тем временем, станция в часы пик не справляется с пассажиропотоком. Чтобы не допустить давок, на станции просто перекрывают часть входных дверей. Это связано с тем, что у турникетов есть определенная пропускная способность, что может создать давку в вестибюле. Часто случаются столпотворения и перед входом на станцию метро «Дыбенко». Здесь инфраструктура не выдерживает поток жителей соседнего с Петербургом города Кудрово. Эксперты не раз указывали на то, что проблему низкой пропускной способности станций метро помогли бы решить ТПУ. Они отмечали, что с начала 1990-х нагрузка на транспортную сеть города увеличилась более чем в два раза. При этом изменились и стандарты качества жизни, однако транспортная система серьезных изменений не претерпела. По их данным, 85% пассажиров недовольны существующей инфраструктурой, в частности, длительными пересадками с одного вида транспорта на другой и удаленностью остановок от метро.

Построить 61 транспортный хаб в Санкт-Петербурге за счет собственных средств, а речь шла о 186 млрд рублей, ранее предлагала компания «Мегалайн». Подписание соответствующего соглашения со Смольным состоялось на Петербургском международном экономическом форуме 2021 года. Узлы предполагалось сначала возвести на первых девяти пилотных станциях, включая как раз и «Дыбенко». Специалисты внимательно изучили их возможности и пришли к выводу, что на сегодня они почти исчерпаны, в то время как увеличение численности населения продолжается, так как ведется активная застройка окружающих территорий.

«Пилотом» должна была стать и станция «Старая Деревня». Ее планировалось объединить с железнодорожной станцией, остановками общественного транспорта, перехватывающей парковкой. Хаб также мог бы включать гостиницу и торговый центр.

«Проект «Старой Деревни» из-за коммерческой составляющей транспортно-пересадочного узла сам по себе будет являться точкой притяжения. Помимо прочего, автомобилисты чаще всего не хотят пересаживаться на общественный транспорт из-за того, что приходится ходить по улице. Здесь же все находится под одной крышей», – рассказывал представитель «Мегалайн».

Однако власти Петербурга, которые заключили соглашение с «Мегалайн», так и не дали зеленый свет проекту компании, расторгнув договоренности. Сегодня инвестор имеет соглашение с правительством Ленобласти по строительству ТПУ в Кудрово. Новый хаб объединит автовокзал, парковки, остановки общественного транспорта, а главное – новую станцию метро, которую построят к 2029 году. А для удобного выезда из города на личном транспорте будет создана дополнительная развязка на Мурманском шоссе, удобные выезды с которого тоже будут вести к ТПУ. Таким образом, местным жителям больше не нужно будет по пробкам добираться до метро «Дыбенко», что сделает их путь в Петербург более комфортным и безопасным.