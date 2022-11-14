Жителей Салехарда и Лабытнанги предупредили о проблемах из-за перевозки вахтовиков

Жители Салехарда и Лабытнанги в этом месяце столкнутся с трудностями при переезде между городами из-за перевозки вахтовиков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

"По информации компании Газпромтранс? в текущем месяце планируется перевозка вахтовых бригад. Из-за большого количества пассажиров могут образовываться очереди на курсирующий между городами Салехард и Лабытнанги транспорт. 18, 21, 24, 30 ноября со стороны Лабытнанги. 15, 18, 21, 27 ноября со стороны Салехарда", - говорится в сообщении.

Ямальцев просят учитывать это и планировать свой маршрут заранее.

Отметим, что с сегодняшнего дня на Ямале стартовали перевозки пассажиров на судах на воздушной подушке. Стоимость взрослого билета составляет 146 рублей, детского - 73 рубля.