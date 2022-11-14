14 Ноября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бюджет Екатеринбурга на 2023 год внесен в городскую думу: цифры

На рассмотрение в думу Екатеринбурга внесен бюджет города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, доходная часть в 2023 году составит порядка 64,2 млрд рублей, расходная – 66,2 млрд рублей. Как пояснил заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков, бюджет будет программно-целевым и включает 23 программы. Все инвестиционные проекты, которые начаты в 2022 году, будут продолжены и в 2023 году.

Также документ учитывает участие Екатеринбурга в национальных проектах "Демография", "Жилье", "Экология", "Безопасные качественные дороги" и "Образование". Выделенные на программы и проекты средства будут направлены на реализацию конкретных задач. Также в бюджете в полном объеме сохранены все социальные обязательства.

Что касается планового периода, то в 2024 году доходы городской казны прогнозируются на уровне 61,7 млрд рублей, в 2025 году – 56,5 млрд рублей. Расходная часть в 2024-м составит 63,7 млрд рублей, а в 2025-м – 58,3 млрд рублей.

Как пояснили в мэрии, муниципальный бюджет будет приниматься городской думой после утверждения бюджета Свердловской области, который завтра, 15 ноября, начнет рассматривать Законодательное собрание региона.

Теги: бюджет, дума, доходы, расходы, Екатеринбург



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