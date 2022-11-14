14 Ноября 2022
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Политика В России
Фото:publicpost.ru

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о рисках наступления ВСУ на Белгород и Курск

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку сообщениям о возможных рисках наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую и Курскую области.

"Это больше все-таки вопрос нашего министерства обороны и специальных служб", - заявил официальный представитель Кремля.

Он отметил, что в российских регионах планомерно принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности.

"В регионах ведется планомерная целенаправленная работа в рамках координационного совета, и возглавляет это направление работы Сергей Семенович Собянин ", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант Лепихин заявил, что ВСУ планируют полномасштабное наступление на Белгородскую и Курскую области.

По его словам, наступать украинские войска якобы планируют зимой, когда земля промерзнет достаточно сильно для того, чтобы выдержать технику.

Теги: песков, всу, настулпение, курск, белгород



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