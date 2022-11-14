14 Ноября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Югре возбудили уголовное дело на мать, избившую четырехлетнюю дочь, за то, что та "крестилась не той рукой"

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы города Радужный, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Женщину подозревают в истязании несовершеннолетнего и в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

"По версии следствия, жительница города Радужный систематически не исполняла родительские обязанности в отношении четырехлетней дочери, при этом, пренебрегая ее физическим и психическим здоровьем, неоднократно допускала жестокое обращение с малолетней и причинение ребенку телесных повреждений. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись с женщиной, избивающей своего маленького ребенка. На кадрах женщина кричит матом на ребенка за то, что "та убегала от нее в церкви и крестилась не той рукой".

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину доложить о происшествии с несовершеннолетней.

Теги: уголовное дело, мать, дочь, истязание



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Ранее 11.11.2022 13:50 Мск В ХМАО следователи проверяют мать, избившую и обматерившую маленькую дочь


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