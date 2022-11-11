В ХМАО следователи проверяют мать, избившую и обматерившую маленькую дочь

В Радужном следователи инициировали проверку по факту применения женщиной физической силы к малолетнему ребенку, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Видеоролик размещен в соцсети. На кадрах женщина кричит матом на ребенка за то, что "та убегала от нее в церкви и крестилась не той рукой".

"По предварительным данным, жительница города Радужный, используя малозначительные поводы, неоднократно применяла к своему малолетнему ребенку физическую силу, в том числе наносила удары в область головы", - говорится в сообщении.

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.