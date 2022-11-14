Azur Air запускает чартерный рейс из Екатеринбурга до Пхукета

Начиная со следующего месяца из Екатеринбурга запускаются чартерные рейсы до Пхукета. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Авиаперевозчиком станет Azur Air. Путевка на двоих на 11 ночей в трехзвездочным отеле с завтраками обойдется уральцам с 194 тыс. рублей. Первый полет запланирован уже на 1 декабря.

Напомним, что месяц назад самолет авиакомпании Azur Air не выпустили из аэропорта Уфы в Анталью, потому что второго пилота мобилизовали.