Премьер Британии обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в преддверии саммита G20 обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие".

"Мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России", — заявил он в статье для газеты The Telegraph.

Сунак добавил, что поддерживает генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в обеспечении продолжения поставок зерна по Черному морю. Британский премьер также призвал все страны, способные на это, производить больше продовольствия или высвободить свои запасы, пишет Regnum.

Ранее Риши Сунак пообещал "жестко раскритиковать" Россию на саммите G20 в Индонезии. Газета The Daily Telegraph со ссылкой на европейских чиновников писала, что делегации Великобритании и Евросоюза на саммите G20 будут стремиться изолировать делегацию России и бойкотировать ее выступления.