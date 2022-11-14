После перемирия в Нагорном Карабахе погибли три мирных жителя, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате действий азербайджанских силовиков с 9 ноября 2020 г., когда было подписано заявление о прекращении боевых действий, погибли три мирных жителя Нагорного Карабаха, еще 16 ранены.

"Азербайджан называет армян из Нагорного Карабаха "нашими гражданами" и в то же время стреляет в них, пока они занимаются сельскохозяйственными работами. Три мирных жителя убиты и 16 ранены с 9 ноября 2020 г. при 54 случаях покушений на убийство. Является ли это реализацией азербайджанского нарратива о том, что "проблема Нагорного Карабаха решена"?", - цитирует ТАСС запись Пашиняна на его странице в Twitter.

Ранее Армения предложила создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на границе с Азербайджаном.