В Луганске прогремели мощные взрывы

Мощные взрывы были слышны в Луганске 13 ноября вечером, передает ТАСС.

По данным агентства, один взрыв произошел в южной части города, еще несколько - в центральной. Информации о разрушениях или жертвах не поступало.

Позднее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в Telegram-канале сообщил, что система ПВО предотвратила попытку ВСУ открыть огонь по пригороду Луганска.

"Уточняют, что ПВО работало с западной стороны Луганска. Была попытка ударов [ВСУ] по пригороду", - написал он.

Также Мирошник сообщал, что попытки ВСУ прорвать оборону на севере ЛНР терпят неудачу, сформирована мощная линия обороны.