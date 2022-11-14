В Минфине США анонсировали новые санкции против российского ВПК

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен анонсировала введение новых санкций против российского военно-промышленного комплекса, сообщило Reuters.

По ее словам, рестрикции будут введены в отношении "транснациональной сети частных лиц и компаний, которые работали над закупкой военных технологий" для России.

Планируется, что санкции коснутся 14 физических и 28 юридических лиц, пишет Regnum.

"Это часть наших масштабных действий, направленных на подрыв военных усилий РФ и лишение ее необходимой техники посредством санкций и мер экспортного контроля", — пояснила Йеллен.

Напомним, 11 ноября Россия на основе взаимности ввела запрет на въезд на территорию страны 200 граждан США. В их числе – «отдельные представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве", сообщили в МИД РФ.