Россия вводит запрет на въезд в РФ в отношении 200 граждан США. Среди них родственники Байдена

Россия на основе взаимности ввела запрет на въезд на территорию страны 200 граждан США. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"В ответ на постоянно вводимые Администрацией Дж.Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США. В их числе – отдельные представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве", - говорится в сообщении.

В частности, в списке двое братьев и сестра президента США Джо Байдена, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и супруг спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пол Пелоси, заместитель главы Национального управления по ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Адамс Марвин,