В Госдуме предложили индексировать пенсии

10 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили индексировать пенсии

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин 10 ноября внесут на рассмотрение проект закона, которым предлагается индексировать пенсию работникам социально ориентированных некоммерческих организациях (НКО).

Согласно действующему закону, пожилые люди, работающие в НКО, относятся к застрахованным лицам, на которых не распространяется индексация пенсий. Ветеранские организации пожаловались, что "многие пенсионеры за довольно скромную плату трудятся в НКО, занятых общественно полезными услугами, а пенсия, как и у других работающих пенсионеров, несправедливо не индексируется", заявил заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Подготовленный законопроект предлагает внести поправки в закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", согласно которым пенсионеры, "осуществляющие трудовую и (или) иную деятельность в социально ориентированных некоммерческих организациях" (НКО), не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. Исключения составляет работа в государственны корпорациях, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями.

Авторы инициативы считают, что такая мера позволит ежегодно индексировать работающим пенсионерам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. При этом право на ежегодный перерасчет страховой пенсии у таких лиц утрачивается, сообщает ТАСС.

Теги: пенсия, индексация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети