В Госдуме предложили индексировать пенсии

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин 10 ноября внесут на рассмотрение проект закона, которым предлагается индексировать пенсию работникам социально ориентированных некоммерческих организациях (НКО).

Согласно действующему закону, пожилые люди, работающие в НКО, относятся к застрахованным лицам, на которых не распространяется индексация пенсий. Ветеранские организации пожаловались, что "многие пенсионеры за довольно скромную плату трудятся в НКО, занятых общественно полезными услугами, а пенсия, как и у других работающих пенсионеров, несправедливо не индексируется", заявил заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Подготовленный законопроект предлагает внести поправки в закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", согласно которым пенсионеры, "осуществляющие трудовую и (или) иную деятельность в социально ориентированных некоммерческих организациях" (НКО), не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. Исключения составляет работа в государственны корпорациях, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями.

Авторы инициативы считают, что такая мера позволит ежегодно индексировать работающим пенсионерам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. При этом право на ежегодный перерасчет страховой пенсии у таких лиц утрачивается, сообщает ТАСС.