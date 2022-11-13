Губернатора Санкт-Петербурга просят проверить на Государственную измену

Бизнесмен и владелец группы "Конкорд" Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Конкорд"

"Юридическая служба компании "Конкорд" информирует, что сегодня в Генеральную прокуратуру РФ и Департамент военной контрразведки ФСБ России Евгением Пригожиным было направлено заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье 275 УК РФ (Государственная измена). Детали заявления не разглашаются", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 октября Пригожин также направил обращение в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить деятельность губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. По мнению бизнесмена, глава Санкт-Петербурга мог создать на территории Северной столицы преступное сообщество. Пригожин попросил Генпрокуратуру подтвердить или опровергнуть данную информацию.