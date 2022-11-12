12 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба уральского полпредства

Дмитрий Медведев и Владимир Якушев посетили "Курганмашзавод"

Накануне в Кургане прошла контрольаня проверка выпуска боевой техники на Курганском машиностроительном заводе, сообщает пресс-служба полпреда Президента в УрФО. Проверка и совещание по ее итогам провел заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев при участии полпреда Владимира Якушева. Темой совещания, состоявшемся на предприятии было выполнение гособоронзаказа.

якушев, медведев(2022)|Фото: пресс-служба уральского полпредства

Курганское предприятие ПАО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) - единственное в стране, выпускающее боевые машины пехоты (БМП) и машины на их базе.

якушев, медведев(2022)|Фото: пресс-служба уральского полпредства

Сейчас предприятие специализируется на выпуске боевых машин пехоты БМП-3 и её различных модификаций. Завод оснащен необходимым современным оборудованием, обеспечивающим полный производственный цикл от всех видов механической обработки до сборки и комплексных испытаний готовой продукции.

якушев, медведев(2022)|Фото: пресс-служба уральского полпредства

Дмитрий Медведев и Владимир Якушев осмотрели цех, где идёт конвейерная сборка боевых машин пехоты, а также изделия, подготовленные к отгрузке. В их числе МП-3 и БМД-4М с дополнительными комплектами защиты.

«Сегодня в Кургане прошла контрольная проверка выпуска боевой техники на Курганском машиностроительном заводе. Заслушаны доклады исполнителей гособоронзаказа, федеральных ведомств по вопросам обеспечения Вооружённых сил РФ современным оружием», - написал Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Теги: бмп, курганмашзавод, владимир якушев, дмитрий медведев, гособоронзаказ



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