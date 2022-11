Замглавы комитета Госдумы по информполитике назвал бессмысленным решение о запрете компьютерных игр

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем telegram-канале назвал "бессмысленной инициативу коллег, внезапно решивших порегулировать игровую индустрию", передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что ответственность за пропаганду ЛГБТ уже заложена в формулировке "распространение информации" в ст. 6.21 законопроекта, который прошел первое чтение. Вынос отдельной поправки Горелкин назвал или "невнимательностью", или "пятничным пиаром".

"Что касается "жестокости и насилия", которые в этой инициативе оказались неотделимы от пропаганды ЛГБТ. Действительно, существующее регулирование слабо защищает несовершеннолетних покупателей видеоигр от подобного контента. Возрастная маркировка, которую используют зарубежные издатели, не совпадает с нормами, принятыми у нас. Но здесь необходим более взвешенный подход, который учтет проблемы с распространением игр, и в то же время не поставит крест на развитии всей отрасли. Простой пример: в феврале на мировые рынки выходит игра Atomic Heart от российской студии Mundfish – и, судя по всему, она окажется на уровне мировых хитов. Будут ли в ней жестокость и насилие? Да, ведь в жанре компьютерных стрелялок это исторически сложившаяся норма. По логике авторов инициативы, долгожданный релиз нужно запрещать. Как это отразится на рынке, спрогнозировать несложно: геймеры игру все равно скачают, перспективная российская компания недосчитается прибыли, да еще и штраф получит", - прокомментировал парламентарий.



Он отметил, что видеоигры нужно не запрещать, а замещать: развивать индустрию, готовить профессионалов, которые принесут в российский геймдев новые идеи, стандарты и решения.

"Думаю, что таким инициативам и рынок, и геймеры будут рады гораздо больше", - резюмировал Горелкин.

Напомним, с очередной "запретительной" инициативой выступила заместитель председателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. Она составила список игр, в которых есть персонажи с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В список безнравственных – по версии Лантратовой – игр вошли Assassin's Creed, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age, Life Is Strange, The Last of Us, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch, Le crime du parking, The Sims 3.