11 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Страны ОПЕК+ будут осторожны в корректировке параметров добычи нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман полагает, что ОПЕК+ будет сохранять осторожный подход в вопросе корректировки параметров добычи нефти. Страны альянса следят за состоянием мировой экономики и видят много неопределенностей в этом вопросе.
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"Наша основная задача – соблюдать осторожность. Речь идет о том, чтобы быть осторожным и не упускать из виду то, что необходимо рынку", - рассказал он в интервью Блумберг ТВ, министра цитирует РИА Новости.

Бен Сальман также процитировал отчет Международного валютного фонда (МВФ) за прошлый месяц, в котором говорилось, что для многих экономик "худшее еще впереди".

"Имеется в виду рецессия. Кроме того, я вижу, что говорят и делают центральные банки", - сказал министр.

Он прокомментировал и послабления, которые Китай ввел ранее в пятницу в отношении короновирусных ограничений в стране, включая сокращение дней обязательного карантина для приезжих. Новости об этом поддержали рост цен на нефть, отмечает агентство Блумберг.

"Данный вопрос пока не имеет однозначной оценки. Китайские власти заявляют, что они сохранят строгость и должное отношение (в вопросе коронавируса)", - заключил бен Сальман.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи нефти. Речь идет о сокращении на 2 млн баррелей в сутки. Решение вступило в силу с ноября. За базу возьмут согласованные на август уровни. Отмечается, что решение ОПЕК+ принято "с учетом неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти", а также согласно упреждающему подходу альянса.

Теги: ОПЕК+, добыча нефти, Саудовская Аравия, Абдель Азиз бен Сальман



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