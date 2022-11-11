Первые мобилизованные прикамцы начали получать выплаты от краевого правительства

Первые мобилизованные прикамцы начали получать выплаты от краевого правительства в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщил сегодня глава минсоцразвития Пермского края Павел Фокин на заседании правительства Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, в настоящий момент обработана почти половина заявлений. Время зачисления может составить до трех дней. Работа завершится в ближайшие дни - взаимодействие с военкоматами и краевым минтербезом выстроено.

Напомним, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение правительству Прикамья внести изменения в положение о региональных единовременных выплатах и в ближайшие дни выплатить по 100 тыс. руб. каждому мобилизованному или его родным и близким.

Ранее предполагалось, что эти деньги будут перечислены в течение пяти дней после прибытия мобилизованных в зону проведения спецоперации. Однако поскольку пермяки долгое время проходят обучение, а их семьи остались без кормильцев, было решено ускорить этот процесс.