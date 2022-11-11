11 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Через 10-15 лет все деревни Белоруссии превратятся в агрогородки, - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что через 10-15 лет все деревни превратятся в комфортные агрогородки.

"Деревня становится другой. Не будет этих деревень старых, которых у нас сотни тысяч было. Будут агрогородки. Останутся крупные деревни. Через 10-15 лет работы, а может быть, и раньше будут только агрогородки", - цитирует БелТА заявление Лукашенко, сделанное на пленарном заседании республиканского семинара-совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель.

Президент отметил, что люди в малых населенных пунктах хотят иметь все удобства и жить комфортно, в хороших домах.

"В каждой деревеньке и на хуторе мы это не построим, поэтому пришли к тому, чтобы строить агрогородки. Чтобы они были по уровню жизни такими же, как в городе. Поскольку это будет еще агрогородок в деревне, то люди будут туда стремиться еще в большем количестве. Если мы создадим хотя бы такие рабочие места, как здесь (речь – о предприятии "Амкодор-КЭЗ" в деревне Коханово Толочинского района), и как в лучших наших хозяйствах", - сказал Лукашенко.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, деревня, агрогород



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