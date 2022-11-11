"Уралкалий" вошел в топ-15 в рейтинге лучших российских работодателей

Агентство "РБК Исследования рынков" подготовило рейтинг работодателей России. По его итогам компания "Уралкалий" заняла 15 место с показателем 59.6 балла.

По данным РБК, всего в рейтинг вошли 82 компании. Список лучших возглавили "Лаборатория Касперского" (68.6 балла), "Полиметалл" (68.1) и "Энел Россия" (65.7).

Среди сильных сторон лидирующих в рейтинге компаний исследователи выделяют высокий объем инвестиций в развитие бизнеса, а также условия труда для сотрудников, включая высокий уровень заработной платы и затрат на обучение персонала, а также качественный социальный пакет.

Оценка работодателей проводилась по таким метрикам, как "Сотрудники и условия труда", "Эффективность бизнеса", "Социальная ответственность", "Деловая репутация компании" и "Надежность бизнеса".

Анкетные данные всех участников были верифицированы и использованы для составления итогового рейтинга. Итоговый балл был рассчитан в результате суммирования баллов участника по отдельным критериям рейтинга с учетом весовых коэффициентов. Сами весовые коэффициенты были оценены путем анкетирования компаний и рядовых россиян, что позволило учесть мнения самих работодателей, так и их сотрудников.