Песков прокомментировал решение США лишить экономику России статуса рыночной

В Кремле оценили решение США лишить экономику России статуса рыночной.

"Это продолжение действий по оказанию давления по всем возможным направлениям на Российскую Федерацию", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данное решение – "один из шагов в продолжение деструктивной линии, которая ни коим образом не способствует стабилизации на мировых экономических рынках", передает РИА Новости.

Ранее Financial Post сообщило, что в американском министерстве торговли перестали считать экономику России рыночной, проанализировав статус, предоставленный два десятилетия назад, который ограничивал расчет антидемпинговых пошлин на российские товары.

Анализ министерства показал, что "обширное" участие правительства в российской экономике привело к искажению цен и издержек, что, по его словам, неточно отражает, справедливо ли российские компании оценивают импорт в Соединенные Штаты.