11 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

FP: США перестали считать экономику России рыночной

Америка перестала считать экономику России рыночной. Об этом заявили в американском министерстве торговли, проанализировав статус, предоставленный два десятилетия назад, который ограничивал расчет антидемпинговых пошлин на российские товары.

Анализ министерства показал, что "обширное" участие правительства в российской экономике привело к искажению цен и издержек, что, по его словам, неточно отражает, справедливо ли российские компании оценивают импорт в Соединенные Штаты, пишет Financial Post.

"Это решение дает Соединенным Штатам возможность применить всю силу антидемпингового закона США для устранения рыночных искажений, вызванных растущим вмешательством российского правительства в их экономику", - говорится в заявлении Министерства торговли.

Вашингтон предоставил России статус страны с рыночной экономикой в 2002 году, что стало важным шагом для вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 г. В прошлом году Американская торговая палата в России заявила, что Москва сможет оспорить любое решение США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой в ВТО.

Теги: Financial Post, экономика, США, РФ



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