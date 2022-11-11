11 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: УГИБДД по Челябинской области

"Шансов у них не было". В Златоусте возбуждено уголовное дело после наезда грузовика на рабочих

В Златоусте по факту ДТП, в котором погибли двое рабочих, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, ДТП произошло днем 10 ноября на улице Металлистов. Водитель МАН, двигаясь на спуск, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал в котлован, где производились работы по ремонту трубопровода. В результате аварии погибли двое рабочих 26 и 28 лет. По словам водителя, у автомобиля отказала тормозная система.

грузовик задавил двух рабочих(2022)|Фото: УГИБДД по Челябинской области

Как рассказали Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, грузовик съехал в технический ров участка теплотрассы. Рабочие, которые находились на верху траншеи, успели уклониться или отбежать в сторону от пролетающего большегруза. У рабочих внизу шансов не было. Они не могли укрыться или отойти в сторону от опасности.

Прибывшие на место спасатели произвели разведку и установили, что рабочие погибли, а работы по их деблокировке возможны только после подъема грузовика.

"Около восьми часов вечера к месту ДТП прибыла спецтехника, двумя кранами грузовик удалось приподнять и сдвинуть в сторону. Для полного поднятия, загруженного МАНа суммарным весом около 10 тонн, потребуется значительно больше времени. Погибшие были подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции", - отметили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). С водителя автомобиля МАН взято обязательство о явке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Теги: грузовик, котлован, ДТП,



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