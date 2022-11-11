Военкоры сообщили об ударе по Антоновскому мосту в Херсоне

Telegram-каналы российских военкоров сообщают о взрыве, в результате которого, предположительно, мог быть уничтожен Антоновский мост в Херсоне – он связывает две стороны региона, разделенные Днепром.

Канал "Военкор Котенок" сообщил: "По неподтвержденным данным, окончательно взорван Антоновский мост. Если так, то он разрушен в самом "расцвете сил", не дожив до своего 40-летия три года (построен в 1985 г.)".

В сети также публикуются кадры некого взрыва, но достоверно сказать, что это удар по Антоновскому мосту – нельзя.

Официального подтверждения от Минобороны России или властей Херсонской области пока нет.