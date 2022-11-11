Казахстан может принять в 2023-ем ІІ Тюркскую универсиаду

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести в республике ІІ Тюркскую универсиаду в 2023 г.

"Необходимо укреплять научно-образовательные связи тюркских государств. В связи с этим мы планируем в 2023 г. провести в Казахстане ІІ Тюркскую универсиаду, которая пройдет под эгидой Союза тюркских университетов", - приводит ТАСС заявление Токаева, сделанное им на саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

По его словам, необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления диалога между студентами.

"Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений. Предлагаю рассмотреть вопрос учреждения в 2023 г. единой сети университетов тюркских стран, которая позволит нашим студентам изучать тюркские языки и знакомиться с историей и культурой братских народов", - отметил президент Казахстана.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 г., в ноябре 2021 г. на саммите в Стамбуле принял решение изменить название на Организацию тюркских государств. В нее входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей выступают Венгрия и Туркмения.