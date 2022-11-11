11 Ноября 2022
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Почти 1,5 миллиарда рублей выплачено тюменским семьям на первенца

За 10 месяцев 2022 года 15,6 тысячи семей из Тюменской области получили ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка на общую сумму 1,5 млрд рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Напомним, ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка введена с 2018 года в рамках реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". Выплата предоставляется из средств федерального бюджета.

Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка предоставляется через органы социальной защиты населения на детей, рожденных после 1 января 2018 года. С 1 января 2023 года данная выплата будет предоставляться в виде универсального пособия.

Самый быстрый и удобный способ подать заявление на ежемесячную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка — в электронном виде через федеральный или региональный портал государственных услуг. В 2022 году такой возможностью воспользовались более 8 тысяч человек: 4,2 тысячи заявлений поступило через федеральный портал и 3,9 тысячи — через региональный. Также можно обратиться с заявлением через филиалы МФЦ.

Теги: первенец, выплата, демография



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