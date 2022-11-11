СМИ: Иран готов предложить России свой опыт обхода западных санrций

По словам западных дипломатов, Иран предложил России свой опыт в искусстве уклонения от санкций. Ряд недавних встреч между высокопоставленными российскими и иранскими официальными лицами, включая главу центрального банка Ирана Али Салехабади, заложили основу для этого сотрудничества, пишет Politico.

В течение многих лет Иран создавал сеть подставных компаний и иностранных банков, включая крупные финансовые учреждения, базирующиеся в Европе и США, которые иранские компании используют для обхода американского контроля и ведения бизнеса за рубежом. И будто бы предложил России присоединиться к этой технологии.

Западные дипломаты считают, что некоторые западные банки играют немалую роль в оказании помощи Ирану в получении экспортных доходов посредством теневых транзакций. Иран имеет многолетний опыт в обходе американских санкций, но добился особых успехов с 2018 года, когда президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки и вновь ввел ограничения.

В статье отмечается, что через теневую сеть банков проходят десятки миллиардов долларов в год. Дипломаты, ссылаясь на данные биржи, говорят, что доходы от экспорта нефти Ирана проходили через международную банковскую систему, но нет никаких доказательств того, что банки знали, что эти транзакции были частью схемы Тегерана по поддержанию потока доходов от нефти. Если подставные компании, участвующие в транзакциях, не внесены в "черный список" США, то банки не реагируют.

