Politico: В США опасаются возможного отказа Европы от санкций против России

Официальные лица США все больше беспокоятся относительно поддержки европейскими союзниками санкций против России в условиях ухудшения экономической ситуации в Европе. Об этом сообщает Politico.

"Американские официальные лица, находящиеся в Европе, направляют коллегам из Вашингтона предупреждения о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте расходов", - пишет издание.

Отмечается, что на фоне начавшихся в Европе протестов это может заставить европейских лидеров серьезно задуматься над продолжением санкционной политики против России.

По словам двух высокопоставленных американских чиновников, высшие должностные лица США обрывают телефоны, обсуждая, как удержать европейских лидеров в русле американской стратегии, передает Regnum.

Ранее сенатор Бельгии Ален Детекс заявил о необходимости переговоров Европы и России по поводу разделения территории Украины. По его мнению, следующим шагом должна стать отмена санкций, которые наносят ущерб и самой Европе.