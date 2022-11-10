11 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Европа больше не может идти на поводу у США. Сенатор Бельгии о необходимости наладить отношения с Россией

Сенатор Бельгии Ален Детекс заявил о необходимости переговоров Европы и России по поводу разделения территории Украины. Следующим шагом станет отмена санкций, которые наносят ущерб и самой Европе.

"В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции - таков путь к спасению. На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации, которую поощряет Белый дом", - рассказал политик в интервью французскому изданию Causeur.

По его словам, Европа больше не может идти на поводу у США, которые и разжигают в****. Зеленского же, считает Детекс, сложно принимать кем-то, кроме как "американской марионеткой, одержимой высокомерием и втягивающим нас в в****". В качестве аргумента политик привел "Панамские документы", где глава Украины отмечен как "офшорный махинатор".

Детекс также подчеркнул, что введенные ЕС санкции в отношении РФ, негативно влияют и на саму Европу. Единственная, кто получает с ограничений выгоду - это Америка, поскольку теперь может поставлять Европе газ и вооружение.

Теги: Бельгия, Европа, Украина, США, санкции



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