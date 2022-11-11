11 Ноября 2022
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Политика Приволжский ФО В России
Фото: Накануне.RU

В Башкирии депутат Курултая назвал жителей республики "иждивенцами"

В Башкирии депутат Курултая (госсобрания) Ильгам Галин в эфире издания "Аспекты" назвал жителей республики "иждивенцами" - политик посетовал, что "в народе царит иждивенчество".

"Ждем субсидий. Ждут, когда по 10 тыс. на 1 сентября раздадут, а вообще, деньги надо зарабатывать", - сказал политик, его слова приводит Telegram-канал "Аспектов".

При этом Галин назвал бюджет республики на 2023 г. "бюджетом развития".

"Все обязательства будут выполнены – все будет достраиваться. Во втором чтении будем думать, что урезать и прибавить, чтобы нашим военным помочь, в том числе их семьям. Мы обсуждаем принятие бюджета за основу. Если не примем хотя бы в первом чтении, то после Нового года наши учителя и врачи не смогут получить зарплату", - сказал Галин.

Уфа(2021)|Фото: Накануне.RU

Здание Курултая Башкортостана

Напомним, подобными "перлами" "грешат" многие обличенные властью россияне. Например, в Свердловской области чиновница, курировавшая молодежную политику, Ольга Глацких, отвечая на вопрос о финансировании молодежных проектов, заявила: "Нет, вам государство в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать". Свердловский депутат-единоросс Илья Гаффнер, комментируя 20%-ный рост цен в магазинах, поделился таким рецептом выживания: "Я считаю, что это не так страшно. Если не хватает денежных средств, надо вспомнить, мы же все россияне, русские люди. Надо просто задуматься о собственном здоровье – поменьше есть, например". Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова выразила мнение, что 3,5 тыс. руб. будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". "Макарошки всегда стоят одинаково, а кефир? Все равно это очень дешево, даже с учетом подорожания", - заявила она. Эта фраза стоила ей министерского кресла.

Не отставали от свердловчан и чиновники других регионов. В конце мая 2022 г. мэр Кургана Елена Ситникова посоветовала погорельцам, потерявшим жилье из-за пожара в СНТ "Малиновка", выиграть себе деньги в лотерею. 28 июля 2022 г. стало известно о высказывании вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой. Она резко ответила родителям первоклассников, которых не берут в школу из-за нехватки мест. Инцидент произошел на встрече с жителями микрорайона Губернский в Краснодаре. Одна из присутствующих рассказала, что ее муж работает в другом регионе, а она сейчас живет одна с двумя детьми и не имеет возможности водить ребенка пешком в другую школу.

"Это выбор вашего мужа – работать за 1,5 тыс. км от дома и не принимать участия в воспитании детей. Это выбор ваш – заводить детей", — заявила в ответ заместитель главы Краснодарского края.

"Вы интересные такие…", - сказала она, добавив, что, глядя из окна на новую школу от застройщика, родители даже не интересуются, есть ли там места.

Теги: Башкортостан, Курултай



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