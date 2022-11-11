11 Ноября 2022
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Политика За рубежом Украина
Фото: Leah Millis/Reuters

Байден: Конфликт на Украине не будет разрешен до вывода российских войск

Президент США Джо Байден заявил, что не видит возможностей для урегулирования конфликта на Украине без вывода из страны российских войск.

Американский лидер высказался об украинском конфликте перед вылетом в зарубежное турне, пишет Regnum.

"Не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока [президент России Владимир] Путин не выведет [силы] из Украины", — сказал Байден.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает для себя возможность мирных переговоров с Москвой. Об этом он сообщил в интервью CNN. "Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно будет готова к миру", — заявил глава государства.

7 ноября Зеленский заявил, что Киев готов пойти на переговоры с Россией, но есть ряд условий.

Теги: байден, украина, российские войска



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