11 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В России намерены ввести штрафы за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх

В России могут ввести административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх.

Ее планируют закрепить в поправках ко второму чтению проекта закона о запрете нетрадиционных ценностей. Инициатива принадлежит первому зампреду комитета по просвещению Госдумы Яне Лантратовой. Отмечается, что сегодня эту сферу законодательство не охватывает.

Как предупреждают интернет-эксперты, это вряд ли гарантирует защиту детей от опасной информации, так как трудно проконтролировать пиратский контент. Госдума намерена принять законопроект во втором чтении 27 ноября, а до конца этой недели собирают поправки к нему, сообщают "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "новомодные" ценности Запада, которые они пытаются навязать окружающим, имеют право на существования, но не должны быть выше ценностей и прав остальных.

Теги: ЛГБТ-пропаганда, игры, штрафы



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