27 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Путин отметил, что ценности Запада должны быть наравне с остальными, но не выше

"Новомодные" ценности Запада, которые они пытаются навязать окружающим, имеют право на существования, но не должны быть выше ценностей и прав остальных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг. По его словам, Запад может "делать, что хочет", но он не должен требовать от остального мира такого же поведения и мышления.

"Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, но новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов, так тому и быть. Пускай делают, что хотят, но они точно не имеют права требовать от других следовать в том же направлении", - сказал Путин.

Он добавил, что именно традиционные общества Востока, Латинской Америки, Африки, Евразии составляют основу мировой цивилизации, а потому западное общество является меньшинством, которое также имеет право на собственное культурное разнообразие. Именно поэтому оно должно быть обеспечено наравне с правами всех остальных, но никак не выше других.

"Традиционные ценности - это не какой-то фиксированный свод постулатов, которых надо придерживаться всем, - отмечает президент. - Их отличие от так называемых неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповторимы, потому что вытекают из традиций конкретного общества, его культуры и исторического опыта. Традиционные ценности нельзя никому навязать, их необходимо просто уважать, бережно относиться к тому, что веками выбрал каждый народ. Подобный подход к традиционным ценностям разделяет и принимает большинство человечества".

Теги: Запад, ценности, ЛГБТ



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