10 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: vk.com/chp44

Костромского депутата Мирзоева арестовали по делу о пожаре в кафе "Полигон"

Депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева задержали и в этот же вечер арестовали по делу о пожаре в кафе "Полигон". Трагедия унесла жизни 13 человек. Напомним, что именно он является владельцем здания, где располагалось кафе.

Мирзоева заключили под стражу до 5 января 2023 года. Стороне защиты отказали в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или иной меры, не связанной с заключением под стражу, сообщает пресс-служба Басманного суда.

Депутат обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности - ч. 3 ст. 219 УК РФ, за что ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ЧП произошло 5 ноября, в результате пожарапогибли 13 человек, еще шестеро пострадали. По версии следствия, непосредственной причиной пожара мог стать выстрел посетителя из ракетницы, молодого человека на два месяца заключили под стражу. Также СКР пришел к выводу, что в здании кафе давно не проводились проверки соблюдения требований пожарной безопасности.

После этого, президиум генсовета "Единой России" приостановил членство в партии депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева.

Теги: Полигон, кафе, Мирзоев, арест



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