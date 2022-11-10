Поддержка Навального и риск пропаганды. Прокуратура перечислила причины отмены концерта Anacondaz в Екатеринбурге

Прокуратура пояснила, почему отменился июльский концерт группы Anacondaz в Екатеринбурге. Согласно документу, опубликованному адвокатом Павлом Чиковым, правоохранители опасались нежелательной пропаганды из-за поддержки солистами Алексей Навального и критики спецоперации.

В документе сказано, что прокуратура, осуществляя надзор за исполнением законодательства в сфере противодействия экстремизму, получила сообщение о выступлении группы. Отмечается, что солисты Anacondaz поддерживали Навального, выступали с критикой деятельности органов государственной власти и осуждали проведение спецоперации на территории Украины и ЛДНР.

"Прокуратурой области 18.07.2022 года в адрес ГУ МВД России по Свердловской области направлена информация о планируемом массовым мероприятии с предложением принятием меры, направленные на недопущение провокационных политических заявлений, а также заявлений, направленных на дискредитацию деятельности вооруженных сил РФ со стороны участников группы Anacondaz во время концерта. Аналогичная информация направлена прокуратурой Екатеринбурга в УМВД России по Екатеринбургу. Мероприятие, назначенное на 22.07.2022 отменено", - говорится в сообщении.

При этом на одном из прошлых судебных заседаний представитель УМВД утверждал, что выступать на сцене никому не запрещали, да и концерт не отменяли - людей просто предупредили о его небезопасности, поскольку сроки и порядок проведения мероприятия якобы не были согласованы. В свою очередь группа, напротив, заверяет о согласованности концерта, указывая на предоставленные официальные гарантийные письма о том, что в ходе выступлений никаких лозунгов и призывов не будет.

Напомним, что Anacondaz требует признать отмену концерта незаконной, не настаивая на какой-либо компенсации. Ответчиком выступают департамент общественных связей администрации Екатеринбурга, городская полиция и врио замначальника полиции по охране общественного порядка.