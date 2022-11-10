В Ялуторовском районе будут судить мэра

В Ялуторовском районе бывшего главу сельского поселения будут судить за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По версии следствия, с октября по декабрь 2019 года, а также с конца апреля по июнь 2022 года обвиняемый, являясь главой одного из сельских поселений Ялуторовского района Тюменской области внес в табели рабочего времени ложные сведения о выполнении обязательных работ двумя мужчинами, осужденными за совершение преступления к наказанию в виде обязательных работ. Вместо этого осужденные на безвозмездной основе были привлечены обвиняемым к выполнению работ в его личном подсобном хозяйстве.

"Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, изъята и изучена вся необходимая документация. Проведен комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В ходе допроса обвиняемый вину признал полностью. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.