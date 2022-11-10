10 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Тюменские "серебряные" волонтеры проводили бойцов на службу

В Тюмени 9 ноября проводили на службу бойцов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Поддержать тюменцев пришли родные и близкие, а кадеты "Юнармии" передали командирам письма со словами поддержки. От серебряных волонтеров военнослужащие получили памятные монеты. Еще в XVIII веке в России появилась традиция - мать обязательно пекла уходящему в армию сыну хлеб, от которого тот откусывал перед уходом из дома. Оставшийся каравай надо было хранить на печи до его возвращения. А девушки дарили рекрутам вышитые платки - на дорожку. Такой подарок возлагал на них определенные обязательства: раз дала платок - значит, должна дождаться.

В Тюмени зарождается новый обычай - солдатам дарят памятные знаки в виде монет.

"Каждому нашему бойцу, идущему на защиту Родины, будем давать памятную монету в символический долг. Ведь есть неизменное правило - если человек берет что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть", - так комментирует смысл акции губернатор Тюменской области Александр Моор.

На аверсе памятной монеты есть надпись "Вернись домой с победой!". Это послание всем тюменским защитникам, отправляющимся на фронт. Каждый из них сегодня получит символическое письмо с Родины - в конверте вместе с монетой будет открытка с пожеланиями от тюменцев.

"Очень надеемся, что все монетки, которые мы сегодня дали ребятам, вернутся к нам", - отметила серебряный волонтер Светлана Шульц.

"Мы их ждем! Это наши сыны, это наши внуки. Есть ребята еще совсем молодые, надеемся, что они вернутся, женятся, родят своих ребятишек и будут достойными гражданами своей Родины", - заявила волонтер Антонина Зайченко.

Добровольцы "серебряного" возраста оказывают помощь в пунктах приема гуманитарной помощи для мобилизованных и вынужденных переселенцев, в рамках мастерской "Арт-изба" шьют варежки, балаклавы, вяжут носки.

Теги: мобилизация, серебряные волонтеры, памятные монеты



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