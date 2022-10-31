В Даугавпилсе снесли памятники, посвященные Великой Отечественной войне

Латвийские власти приступили к сносу памятников в Даугавпилсе, посвященных Великой Отечественной войне. Речь идет о стеле на улице 18 Ноября и обелиске в сквере Славы.

Горожане вышли на улицу, пытаясь помешать бульдозерам или в последний раз взглянуть на мемориалы, сообщает "Звезда". Многие из них выкладывают видео с места событий в социальные сети.

На кадрах видны не только рабочие, но и многочисленные сотрудники полиции.

Напомни, в конце августа 2022 г. в рижском парке Победы снесли памятник освободителям Риги. Жители города выходили на акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны. До этого сейм Латвии одобрил закон, который сделал возможным снос памятника. К нему рижане возлагали цветы в День Победы, а в этом году люди принесли их вновь после того, как букеты убрали по распоряжению властей. Президент Латвии Эгил Левитс назвал этот памятник "свидетельством оккупации и страданий латышского народа" и заявил о необходимости сноса. Полиция закрыла доступ к монументу.