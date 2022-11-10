Военком Карелии сообщил об увольнении за пьянство добровольцев, отправившихся на спецоперацию

Нескольких карельских добровольцев, отправившихся в зону спецоперации, уволили за пьянство. Об этом сообщил военный комиссар республики Андрей Артемьев в эфире "Прямой линии" с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, передает "КарелИнформ".

По словам военкома, в карельских подразделениях были случаи увольнения участников спецоперации. По его словам, самой частой причиной увольнений становилось их пристрастие к употреблению спиртных напитков.

Ранее в Генштабе сообщили, что более 15 тысяч россиян записались в российские добровольческие отряды с начала специальной военной операции. Речь идет как о добровольцах, отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто обращался по собственному желанию в военкоматы и примкнул к добровольческим отрядам – например, к "Ахмату".