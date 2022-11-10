10 Ноября 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Бывший депутат думы Добрянки не смог оспорить иск губернатора о лишении депутатского мандата

Бывший депутат думы Добрянского городского округа Андрей Шитов не смог обжаловать решение о досрочном лишении полномочий. Информация об этом опубликована на сайте Пермского краевого суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее Добрянский районный суд постановил лишить Андрея Шитова депутатского мандата из-за нарушения закона "О противодействии коррупции". Шитов предоставил неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе, в том числе и о доходах своей супруги за 2019–2020 годы. В частности, был занижен его доход от предпринимательской деятельности по УНС 3,5 млн руб. в сведениях о доходах за 2020 г., в сведениях о доходах супруги за 2019 г. не был указан доход от "Нефтьсервисхолдинг" в размере 3,5 млн руб. Были допущены и другие неточности, в частности, не указаны банковские счета, имущество в виде гусеничного трактора и транспортных прицепов.

Истцом по делу указан губернатор Пермского края, ответчиком - сам депутат и дума округа.

По словам представителя ответчика, справку о доходах и об имуществе составлял не сам депутат, а его помощник, который якобы не владел всей информацией о доходах парламентария

Пермский краевой суд, однако, постановил оставить решение Добрянского районного суда в силе.

Теги: Андрей Шитов, мандат, доходы



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